Visites des télécoms en Italie et en Espagne

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Notre analyste Vincent Maulay, s'est rendu en Italie et en Espagne pour une visite des opérateurs télécoms.

📞 A Milan il a notamment rencontré le management de TIM et a visité le siège de Vodafone. Il s'est ensuite rendu à Madrid pour une visite du siège de Telefonica.

🔹 Pour BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !