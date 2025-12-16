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Visites des télécoms en Italie et en Espagne

Visites des télécoms en Italie et en Espagne

Notre analyste Vincent Maulay, s'est rendu en Italie et en Espagne pour une visite des opérateurs télécoms.

📞 A Milan il a notamment rencontré le management de TIM et a visité le siège de Vodafone. Il s'est ensuite rendu à Madrid pour une visite du siège de Telefonica.

🔹 Pour BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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