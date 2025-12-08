Maxime Frydman, analyste financier, a assisté au CMD de Schneider Electric au McLaren Technology Center, près de Londres. Le management a présenté sa feuille de route financière à horizon 2030, en continuité avec les objectifs annoncés en 2023. Plusieurs leviers de croissance ont été mis en avant, notamment le développement des solutions pour datacenters, les perspectives d’amélioration des marges, ainsi qu’un programme de rachat d’actions.