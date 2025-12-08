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Visite de la fab de Soitec

Visite de la fab de Soitec

Visite de la fab de Soitec près de Grenoble, spécialisée dans les semi-conducteurs, avec le CFO, le COO et le CTO.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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