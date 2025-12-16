Visites d'entreprises - Mercedes AMG

Mercredi 16 octobre, Hughes Beuzelin, Aymeric Mellet et Maxime Frydman se sont rendus au siège d'AMG à Affalterbach, près de Stuttgart. Mercedes-AMG est la marque de voitures de sport et de performance de Mercedes-Benz AG, à la pointe de la conception et du développement de moteurs de course pour le sport automobile.

👤En présence du CEO de la division, Michael Schiebe (voir photo), ainsi que de ses ingénieurs, nos analystes ont visité l’usine produisant les moteurs V8 et R4, et testé les modèles AMG GT63, CLE53, et E53.

🏎️ Les collaborations étroites d’AMG avec la Formule 1 (la safety car étant la Mercedes-AMG GT Black Series, par exemple) confortent notre perception de Mercedes en tant que leader technologique, tant en matière de motorisation que d’aérodynamisme des véhicules.

👉 Toujours en position de leader technologique, nous avions déjà pu constater l'avance de Mercedes sur la conduite autonome de niveau 3 lors de l'Insight Drive Pilot organisé à Berlin en septembre.Nos analystes se sont ensuite rendus au siège de Mercedes à Stuttgart pour rencontrer le CEO Ola Källenius. Ils ont échangé avec lui sur la stratégie mise en place à moyen terme par Mercedes pour répondre aux défis de l’industrie automobile.

🌍Nos visites d'entreprises et nos rencontres avec les équipes de direction sont essentielles pour enrichir notre analyse et comprendre en profondeur les dynamiques industrielles.

Pour en savoir plus sur nos investissements dans le secteur automobile, découvrez nos fonds BDL Rempart et BDL Convictions.

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