Visites d'entreprise : Ambu, Porsche, Coloplast, Demant, Orsted & GN Group

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💡 Quelles sont les dernières visites d’entreprises de BDL Capital Management ?

‍Louis Larere et Maxime Frydman se sont rendus à Copenhague et à Stuttgart pour visiter plusieurs entreprises :

→ Maxime a visité l’entreprise Porsche AG, le constructeur d’automobiles allemand.

→ Louis s’est rendu :

· Au Capital Markets Day d’Ambu A/S. Ils proposent des solutions d’endoscopie gastro-intestinales stérile à usage unique.

· Chez Coloplast qui développe des produits pour les soins des stomies, de continence et d’urologie.

· Chez Demant, un market leader dans la santé auditive. Ce groupe développe également son business autour de technologies innovantes dans le domaine de la santé.

· Chez Ørsted, un producteur d’énergie renouvelable, engagé en faveur d’un monde entièrement alimenté en énergie verte.

· Chez GN Group, qui produit des appareils auditifs et casques.