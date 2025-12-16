Visites d'entreprise - Novembre 2023

Visites d’entreprises

Pour BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an ! Et dernièrement :

Notre analyste Louis Larere a rencontré le management de Smith & Nephew. Il s'agit d'une société internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux de haute technologie, visant à améliorer la qualité de vie des patients.

Aymeric Mellet, co-gérant du fonds BDL Rempart, fonds long short, s’est rendu à Rome pour le Capital Market Day du groupe ABB. En tant que leader mondial dans es technologies d'électrification et d'automatisation, ABB œuvre à la construction d'un futur plus durable et économe en ressources.

Notre analyste Maxime Frydman a assisté au Capital Market Day de Beijer Ref, se tenant à Stockholm, et de Sandvik à Tampere en Finlande. Beijer Ref est un distributeur majeur de produits dans les domaines de la réfrigération commerciale et industrielle, ainsi que du chauffage et de la climatisation.

Maxime s’est également rendu en Espagne pour le salon Piscina & Wellness Barcelona. Cet événement rassemble les différents acteurs du secteur de la piscine, incluant les fabricants, les distributeurs, et autres professionnels.