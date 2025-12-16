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Visites d'entreprise : X-FAB Maire Tecnimont et Safilo

Visites d'entreprise : X-FAB Maire Tecnimont et Safilo

📍 Visites d’entreprises 📍

Alexandre Marie s’est rendu au Capital Market Day de Maire Tecnimont à Milan. Maire Tecnimont est une entreprise d'ingénierie spécialisée dans les domaines de la chimie et la pétrochimie, pétrole et gaz, énergie et génie civil.

Louis Larere était présent au Capital Market Day de Safilo à Milan. Safilo Group est une entreprise italienne fondée en 1934, spécialisée dans la fabrication de montures de lunette.

Vincent Maulay a visité l’usine de semi-conducteurs de X-FAB en France. X-FAB est une fonderie spécialisée, leader dans le développement et la production de puces sur tranches de silicium pour circuits numériques ou analogiques intégrés (Mixed-signal ICs) ainsi que pour de nombreux dispositifs semi-conducteurs.

🔹 Selon BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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