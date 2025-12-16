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Visites d'entreprise : Atalaya Mining, Darling Ingredients & Luxury day

Visites d'entreprise : Atalaya Mining, Darling Ingredients & Luxury day

📍 Visites d’entreprises 📍

👷 Notre analyste Maxime Frydman, a visité la mine de cuivre et de zinc d'Atalaya Mining près de Séville.

🌾 Notre analyste Apolline BRILLAND, a rendu visite au management de Darling Ingredients en Belgique, société de traitement des déchets organiques et des sous-produits industriels, qui convertit les déchets en électricité renouvelable.

💼Notre analyste Paul de Branche, a participé à une journée luxe à Paris pour rencontrer les Stores Managers de Louis Vuitton, Bulgari, Van Cleef & Arpels, Christian Dior Couture&Gucci.

🔹 Pour BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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