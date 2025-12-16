Visites d'entreprise - Royal Unibrew, GN Group, Ryanair

Visites chez Puma et SONOVA : innovation, ESG, et stratégie. 1000 à 1500 échanges annuels pour une analyse rigoureuse et éclairée.Notre analyste Paul de Branche s'est rendu aux Pays-Bas à l'occasion du CMD de Royal Unibrew, producteur et distributeur de boissons danois.

De son côté, notre analyste Augustin Tixier a assisté au CMD de GN Group, entreprise danoise spécialisée dans les solutions auditives.

‍Bastien Bernus, co-gérant du fonds BDL Convictions, s'est rendu à Dublin pour visiter le siège de Ryanair - Europe's Favourite Airline, à l'occasion du "Shareholder Forum".

Dans le cadre de notre approche ESG, les visites d'entreprise font partie intégrante de notre méthodologie. Elles constituent un bon moyen d’approfondir nos analyses. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme.

Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !