Visites d'entreprise - Assa Alboy, Helios, Rexel, Danone

Notre analyste Maxime Frydman a assisté au CMD d'ASSA ABLOY Group à Prague, leader mondial en solutions de sécurité, axé sur l'innovation dans les serrures et systèmes de contrôle d'accès. Il en a profité pour visiter l'usine de cylindres et serrures à Rychnov. Il s'est ensuite rendu à Anvers pour le CMD d'Atlas Copco, fabricant suédois de produits industriels, connu pour son innovation en matière d'efficacité énergétique.

De son côté, notre analyste Augustin Tixier a assisté au CMD d'Helios, (filiale de Fresenius Group), leader national dans les hôpitaux en Espagne et Allemagne et spécialiste des solutions en intraveineuse.

‍Aymeric Mellet, co-gérant du fonds BDL Rempart, a assisté au CMD de Rexel , distributeur de matériel électrique, engagé dans la transformation de la distribution énergétique avec des solutions numériques.

Notre analyste Paul de Branche s'est rendu à Utrecht pour assister au CMD de Danone et visiter leur centre de R&D.

Dans le cadre de notre approche ESG, les visites d'entreprise font partie intégrante de notre méthodologie. Elles constituent un bon moyen d’approfondir nos analyses. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme.

Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !