Visites d'entreprise - Brenntag, Biomérieux, AirFrance KLM

Notre co-gérant, Bastien Bernus, était présent à la journée investisseur de Brenntag à Londres, leader mondial du marché de la distribution de produits chimiques et d'ingrédients.

Notre analyste Augustin Tixier s'est rendu chez bioMérieux, entreprise qui a débuté il y a plus d'un siècle. Leur aventure entrepreneuriale se nourrit de leur engagement permanent en faveur de l'amélioration de la santé publique partout dans le monde.

Bastien Bernus s’est également rendu chez Air France-KLM pour la journée investisseur de la compagnie aérienne nationale française.

Dans le cadre de notre approche ESG, les visites d'entreprise font partie intégrante de notre méthodologie. Elles constituent un bon moyen d’approfondir nos analyses. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !