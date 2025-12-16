Visite de l'usine de ROCKWOOL

Aymeric Mellet, analyste financier et co-gérant du fonds BDL Rempart, s’est rendu à Flums en Suisse pour visiter l’usine de ROCKWOOL Group, spécialisée dans les isolants en laine de roche. Cette usine a été entièrement convertie en 2024, de l’utilisation du coke de fonderie vers le tout électrique. A cette occasion, notre analyste a pu échanger avec le management sur les techniques de décarbonation dans la fabrication des matériaux de construction, et sur les tendances du marché de la construction en Suisse et ses environs.