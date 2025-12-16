VISITE D'UNE MAISON DE RETRAITE DU GROUPE ORPEA

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Nous avons fait la visite d’une maison de retraite (EHPAD) du groupe Orpea ouverte récemment à Paris. Les discussions avec les équipes sur place ont permis de mieux comprendre les exigences de ce métier.
Rédigé par
Olivier Mariscal
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