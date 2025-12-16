Visite du champ de pétrole à Matzen en Autriche

Nous avons rencontré le management de la compagnie pétrolière Autrichienne OMV, et visité avec eux le site de Matzen au nord de Vienne. Matzen est un champ de pétrole ‘super-mature’ (plus de 50 ans de production), qui a été mis en production en 1949 et continue de produire à ce jour plus de 4% des besoins en énergie de l’Autriche. Cette visite a été l’occasion de mettre en avant les compétences développées par OMV dans l’exploitation de champs matures et les technologies utilisées sur le site de Matzen.