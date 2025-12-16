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VISITE D'OMV

VISITE D'OMV

Nous avons rencontré à Vienne le management d'OMV, compagnie pétrolière intégrée Autrichienne, puis nous avons visité la raffinerie de Schwechat. L'entreprise a annoncé récemment plusieurs transactions stratégiques pour repositionner son portefeuille d'activités amont (production de pétrole). Les activités aval (raffinage et stations-service) sont quant à elles profitables. OMV continue d'investir dans le développement de son outil industriel.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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