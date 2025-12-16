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Capital Market Day de Mercedes

Capital Market Day de Mercedes

Notre analyste Maxime Frydman a assisté le jeudi 19 mai au Capital Market Day de Mercedes intitulé « Economics of Desire » tenu au Maybourne Riviera sur la côte d’Azur.

Au programme: Il a pu échanger avec les membres du top Management sur la volonté du groupe à long terme de devenir une marque de luxe à part entière avec notamment, (i) une augmentation de 60% des ventes de modèles super premium (EQS, EQS-SUV, Maybach, SL, GT, AMG-EA) en 2026 par rapport à 2019, et (ii) une marge opérationnelle d’environ 14% en cas de conditions de marché favorables.

Il a pu également assister à la présentation du prototype Mercedes Vision AMG, basé sur l’architecture AMG.EA dédiée aux modèles AMG 100% électriques.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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