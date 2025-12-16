✈️ Martin ANDRIES, analyste couvrant l’aérospatiale, la défense, les services aux entreprises, les loisirs et la logistique, s’est rendu au Salon du Bourget à Paris. Il y a rencontré plusieurs acteurs majeurs du secteur comme Rolls-Royce, Safran, Dassault Aviation ou MTU Aero Engines, autour des enjeux de la supply chain, de la production, de la durabilité des moteurs et de l’évolution technologique des plateformes (modernisation des avions de combat, montée en puissance des drones, intégration accrue de l’électronique).