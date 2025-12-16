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INVESTOR DAY DE TOTAL

INVESTOR DAY DE TOTAL

Nous avons assisté à l'Investor Day de Total. L'entreprise a mis à jour ses objectifs opérationnels et financiers, et continue son effort de baisse des coûts afin de réduire son point mort.
Dans un scenario de prix du pétrole à 50 USD, Total devrait générer suffisamment de trésorerie pour couvrir son dividende à partir de 2019.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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