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INVESTOR DAY D'AXFOOD

INVESTOR DAY D'AXFOOD

Nous sommes allés en Suède assister à l'Investor Day d'Axfood, le deuxième distributeur alimentaire suédois. Axfood a présenté sa stratégie pour s'adapter aux enjeux du commerce de demain, notamment la maitrise des nouveaux canaux de distribution et d'une offre adaptée aux consommateurs.
Nous en avons profité pour rencontrer des sociétés comme H&M, ICA ou encore Oriflame.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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