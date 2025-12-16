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CMD de Valeo à Paris

CMD de Valeo à Paris

Maxime Frydman, analyste financier, a assisté au CMD de Valeo à Paris, où l’entreprise a dévoilé son plan “Elevate 2028”, axé sur l’amélioration des marges, le retour à la croissance du chiffre d’affaires à partir de 2027, et la génération de Free Cash Flow à horizon 2028.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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