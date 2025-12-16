Nous nous sommes rendus au Capital Market Day de IAG au siège de British Airways à Londres, proche de l’aéroport de Heathrow.

Le management de IAG ainsi que les responsables de chaque compagnie aérienne du groupe (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling) ont présenté le plan 2018-2022 qui prévoit la baisse des coûts unitaires et l’amélioration du marché européen qui se consolide.