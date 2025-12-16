Capital Market Day de Bechtle

Nous avons assisté au Capital Markets Day de Bechtle à Francfort. Bechtle est une entreprise de services informatiques basée en Allemagne, et active dans la revente de logiciels et d'équipements informatiques, ainsi que l’infogérance. Le management a mis l'accent sur ses opérations internationales: au delà de ses marches 'cœur' que sont l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, l'entreprise est présente dans 11 pays Européens.