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Capital Market Day de Bechtle

Capital Market Day de Bechtle

Nous avons assisté au Capital Markets Day de Bechtle à Francfort. Bechtle est une entreprise de services informatiques basée en Allemagne, et active dans la revente de logiciels et d'équipements informatiques, ainsi que l’infogérance. Le management a mis l'accent sur ses opérations internationales: au delà de ses marches 'cœur' que sont l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, l'entreprise est présente dans 11 pays Européens.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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