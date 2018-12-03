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Tribunes

Lettre de la gestion

Visite du centre de distribution d'ASOS à Barnsley
Rencontre entreprise

Visite du centre de distribution d'ASOS à Barnsley

28 février 2019

Capital Market Day ICA
Rencontre entreprise

Capital Market Day ICA

31 janvier 2019

Visite de la brasserie AB Inbev à Louvain
Rencontre entreprise

Visite de la brasserie AB Inbev à Louvain

31 janvier 2019

Visite d'usine de valves chez IMI
Rencontre entreprise

Visite d'usine de valves chez IMI

31 janvier 2019

Lettre de gestion de Janvier 2019
Tribunes

Lettre de gestion de Janvier 2019

20 janvier 2019

VISITE UMC À UTRECHT
Rencontre entreprise

VISITE UMC À UTRECHT

26 décembre 2018

WPP - JOURNÉE INVESTISSEURS
Rencontre entreprise

WPP - JOURNÉE INVESTISSEURS

25 décembre 2018

Prosieben - Journée investisseurs
Rencontre entreprise

Prosieben - Journée investisseurs

19 décembre 2018

RENCONTRE AVEC DES MANAGERS D'ALCON
Rencontre entreprise

RENCONTRE AVEC DES MANAGERS D'ALCON

12 décembre 2018

CAPITAL MARKET DAY ROCHE
Rencontre entreprise

CAPITAL MARKET DAY ROCHE

06 décembre 2018

AG D'ESSILOR LUXOTTICA
Rencontre entreprise

AG D'ESSILOR LUXOTTICA

06 décembre 2018

VISITE D'UNE MAISON DE RETRAITE DU GROUPE ORPEA
Rencontre entreprise

VISITE D'UNE MAISON DE RETRAITE DU GROUPE ORPEA

03 décembre 2018