Lettre annuelle de gestion

L’année 2025 s’est inscrite dans un contexte de recomposition économique et géopolitique accélérée. Dans cet environnement exigeant, la discipline d’investissement, la sélectivité et l’analyse fondamentale ont constitué les piliers de notre gestion.



La présente lettre annuelle revient sur les convictions qui ont structuré nos décisions et sur les perspectives que nous identifions pour les années à venir.

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