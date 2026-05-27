BDL Rempart peut investir dans les actifs suivants (jusqu’à 100% de l’actif) :

- Actions/indices des pays de l’OCDE dont des CFDs* (dérivés) et des titres vifs [achats/ventes]

- Devises [couverture et exposition]

- Obligations d’états et d’entreprises (dont convertible) avec une note supérieure à CCC [«investment grade »]) [achat/vente]

- Instruments financiers portant sur des taux d’intérêt/crédit [achat/vente]

BDL Rempart peut également acheter/vendre des instruments financiers portant sur des taux d’intérêt/crédit (jusqu’à 40 % de l’actif) et à titre accessoire (10 % de l’actif) dans d’autres OPCVM et des actions d’entreprises cotées dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 millions d’euros.

L’utilisation de ces instruments peut entrainer un effet de levier. Ce mécanisme permet d’amplifier la capacité d’investissement. Cet effet démultiplicateur entraîne un risque accru de perte en capital ou de rendement potentiel.