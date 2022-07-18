Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

BDL s'engage

Interview de Maxime HAYOT, gérant de BDL Durandal

Interview de Maxime HAYOT, gérant de BDL Durandal

Maxime Hayot, notre gérant de BDL Durandal répond aux questions de Patrimoine 24 lors de la Convention Actualis Associés.

Dites-nous qu'en est-il de la performance absolue contenue de la forte volatilité que nous constatons en cette fin d'année 2021 ?

Tout d'abord de faire attention à sa gestion des risques étant donné la prompte inflation que nous constatons en fin d'année C'est pourquoi, BDL Durandal a un objectif de maîtrise de sa volatilité inférieur à 4% par an.

Quelles sont les perspectives pour BDL Durandal en 2022 ?

Le marché action est à un niveau historiquement élevé. Nous continuerons de faire attention à l'augmentation des risques et de la volatilité des stocks et aux risques inflationnistes (=rendements obligataires et valorisation élevées).

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

Club Invest
Particuliers

Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

Découvrir Club Invest

À lire ensuite

BDL Capital Management annonce l’arrivée de Bertrand Merveille au poste de Directeur général
BDL dans la presse

BDL Capital Management annonce l’arrivée de Bertrand Merveille au poste de Directeur général

08 janvier 2024

Quantalys France Harvest Group Awards 2024
BDL dans la presse

Quantalys France Harvest Group Awards 2024

20 décembre 2023

BDL Capital management enregistre une collecte nette de 187 millions d’euros en 2022
BDL dans la presse

BDL Capital management enregistre une collecte nette de 187 millions d’euros en 2022

04 janvier 2023

BDL et le Grand Prix de la Finance h24
BDL dans la presse

BDL et le Grand Prix de la Finance h24

18 juillet 2022

Pour les investisseurs particuliers,
rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins.

Découvrir Club Invest