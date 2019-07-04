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Lettre de la gestion

Visite de GVC
Rencontre entreprise

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02 octobre 2019

Salon de l'optique SILMO 2019
Rencontre entreprise

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01 octobre 2019

Journée 5G chez Orange
Rencontre entreprise

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27 septembre 2019

Capital Market Day de Bechtle
Rencontre entreprise

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23 septembre 2019

European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
Rencontre entreprise

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18 septembre 2019

IFRS 16 – Contrats de location
Tribunes

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16 septembre 2019

Lettre de la gestion Quantamentale, fonds Durandal
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12 septembre 2019

Pourquoi le ROCE est la clé?
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Pourquoi le ROCE est la clé?

22 juillet 2019

Lettre de la gestion juillet 2019
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16 juillet 2019

BDL Transitions obtient le label ISR
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04 juillet 2019

La valeur intrinsèque et la marge de sécurité
Tribunes

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04 juillet 2019

L’avantage unique de l’entreprise
Tribunes

L’avantage unique de l’entreprise

04 juillet 2019

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