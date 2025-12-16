Nous avons participé au congrès de l’European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) qui s’est tenu à Paris. Cet événement est l’occasion pour les sociétés du secteur de présenter leurs innovations. La rencontre des opérationnels de Alcon, B+L et Carl Zeiss Meditec, ainsi que des chirurgiens utilisateurs de leurs produits, nous a permis de mieux comprendre la dynamique du marché et le positionnement des différents acteurs.
European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
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