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Lettre de la gestion

Le fonds Durandal expliqué par Maxime Hayot (H24 Finance)
BDL dans la presse

Le fonds Durandal expliqué par Maxime Hayot (H24 Finance)

06 septembre 2021

Plan climat : attention au risque de dumping environnemental
Tribunes

Plan climat : attention au risque de dumping environnemental

19 août 2021

Durandal passe le cap des 100 millions d’euros d’encours
Tribunes

Durandal passe le cap des 100 millions d’euros d’encours

30 juillet 2021

Les Européens boudent les actions, tribune d'Hughes Beuzelin
Tribunes

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10 juillet 2021

L'Europe et le dumping environnemental, par Jean Duchein
Tribunes

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10 juillet 2021

BDL Convictions sélectionné par le Grand Prix de la Finance
BDL dans la presse

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07 juillet 2021

Le fonds Emergence investit 50 M€ dans BDL Transitions
Tribunes

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07 juillet 2021

Steico: l'isolation décarbonée séduit le marché
Tribunes

Steico: l'isolation décarbonée séduit le marché

01 juillet 2021

Inflation "transitoire": prenons garde à la complaisance !
BDL dans la presse

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30 juin 2021

Secteur pétrolier: Thierry Dupont sur Smart Bourse
BDL dans la presse

Secteur pétrolier: Thierry Dupont sur Smart Bourse

30 juin 2021

L'angle ESG: ASM Int., société technologique et engagée
Tribunes

L'angle ESG: ASM Int., société technologique et engagée

29 juin 2021

TotalEnergies: moins fossile que vous ne croyez
Tribunes

TotalEnergies: moins fossile que vous ne croyez

29 juin 2021