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Lettre de la gestion

Les équipes de BDL sont de retour sur le terrain
Rencontre entreprise

Les équipes de BDL sont de retour sur le terrain

26 octobre 2021

Jean Duchein est l’invité de la Fabrique des Fonds
BDL dans la presse

Jean Duchein est l’invité de la Fabrique des Fonds

26 octobre 2021

Le fonds BDL Convictions dépasse le milliard d’euros
Tribunes

Le fonds BDL Convictions dépasse le milliard d’euros

05 octobre 2021

BDL Transitions primé aux Trophées de la finance responsable
BDL dans la presse

BDL Transitions primé aux Trophées de la finance responsable

28 septembre 2021

La gestion des risques, vue par Maxime Hayot (BFM Business)
BDL dans la presse

La gestion des risques, vue par Maxime Hayot (BFM Business)

28 septembre 2021

Découvrez l'équipe de gestion de Durandal (H24 Finance)
Tribunes

Découvrez l'équipe de gestion de Durandal (H24 Finance)

23 septembre 2021

Découvrez l'équipe de gestion de Durandal
Tribunes

Découvrez l'équipe de gestion de Durandal

20 septembre 2021

Fortum, acteur majeur de la transition énergétique en Europe
Tribunes

Fortum, acteur majeur de la transition énergétique en Europe

15 septembre 2021

Lettre de la gestion Durandal Septembre 2021
Lettre de la gestion

Lettre de la gestion Durandal Septembre 2021

13 septembre 2021

BDL Transitions publie son rapport d’impact
Tribunes

BDL Transitions publie son rapport d’impact

08 septembre 2021

L'intelligence artificielle au service des équipes de BDL
Tribunes

L'intelligence artificielle au service des équipes de BDL

06 septembre 2021

Les actions cotées sont un actif irremplaçable
Tribunes

Les actions cotées sont un actif irremplaçable

06 septembre 2021