Bertrand Merveille
Directeur Général
Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur nos fonds et notre approche d'investissement.
Expert en actions européennes depuis 2005
France
Bertrand Merveille
Directeur Général
Victorien de Gastines
Directeur commercial
Cyril Michot
Relations Investisseurs
Camille de Chaudenay
Relations Investisseurs
Périne André
Relations Investisseurs
Théo Romarin
Relations Investisseurs
Ulysse Grall
Responsable Service Client
International
Romain Mayer
Responsable Développement Suisse
Alessandro Curti Da Porto
Responsable Développement Italie
Flavien Del Pino
Responsable développement Espagne