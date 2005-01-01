1. Documents d’information sur les fonds

Tout investissement dans un OPC ne doit être effectué qu'après avoir pris connaissance des documents réglementaires en vigueur.

Les investisseurs potentiels peuvent consulter les documents suivants :

Le prospectus de chaque fonds

Le document d’information clé de l’investisseur (DIC)

Les statuts constitutifs

Le rapport Mensuel

Les autres documents réglementaires tels que les rapports annuels ou semestriels sont disponibles sur demande auprès de BDL Capital Management ou en s’inscrivant à la newsletter via le site Internet de BDL Capital Management.

Les investisseurs sont invités à se référer au prospectus et au document d’information clé avant toute décision d’investissement. L’investissement dans un fonds de BDL Capital Management concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un fonds, et non d’un actif sous-jacent donné, tel que les actions d’une société, étant donné que ceux-ci sont seulement des actifs sous-jacents détenus par le fonds.

L'investissement dans des produits financiers comporte des risques. L'investisseur peut perdre tout ou une partie de son capital, le capital des fonds n'étant pas garanti.

2. Politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts :

BDL Capital Management veille à identifier tout conflit d’intérêts susceptible de survenir dans le cadre de la fourniture de services de gestion de fonds :

Politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts (FR/EN)

3. Sélection et évaluation des intermédiaires :

La politique ainsi que le compte rendu sur les frais d’intermédiation des intermédiaires sont accessibles ici

Politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires (FR/EN)

Compte rendu frais d'intermédiation (FR/EN)

4. Politique de rémunération :

La politique de rémunération est accessible ici :

Politique de rémunération de BDL Capital Management (FR)