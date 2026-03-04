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BDL Transitions publie son rapport d’impact

BDL Transitions publie son rapport d’impact

BDL Transitions - Rapport d'impact

Dernier-né de la gamme de BDL Capital Management, le fonds BDL Transitions bénéficie depuis l’origine du label ISR de l’État français. Il a explicitement vocation à investir dans les entreprises à la pointe des transitions durables.

BDL Transitions se veut donc un fonds relevant de l’article 9 de la réglementation SFDR, c’est-à-dire utilisant les critères de durabilité comme un élément central, et non périphérique, du processus de gestion. Ce premier rapport d'impact porte sur la période juin 2020/juin 2021.

Quels sont les impacts recherchés ?

L’approche durable de BDL Transitions est multithématique, s’intéressant aussi bien à l’énergie et à l’écologie qu’au phénomène de digitalisation ou à la mobilité durable. Les impacts recherchés sont donc multiples et touchent huit des 17 Objectifs de développement durable (ODD) établis en 2015 par les Nations-Unies.

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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