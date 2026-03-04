Jean Duchein, gérant du fonds BDL Transitions, a été interrogé par L'Express sur le cas d'investissement Steico, spécialiste des matériaux isolants en fibre de bois. Une société très en phase avec la problématique de la réduction de l'empreinte carbone.https://votreargent.lexpress.fr/bourse/steico-ne-laisse-pas-le-marche-de-bois_2153420.html
Steico: l'isolation décarbonée séduit le marché
Rédigé par
Olivier Mariscal
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