Marchés privés : l’illusion de la liquidité, le nouveau pari risqué du régulateur
02 avril 2026
Accédez à nos analyses de marché, à nos convictions d’investissement, et aux retours de nos rencontres avec les entreprises.
Marchés privés : l’illusion de la liquidité, le nouveau pari risqué du régulateur
02 avril 2026
Épargne : il est temps de briser la « tyrannie des indices » pour retrouver notre souveraineté
13 mars 2026
Financement de l'Europe : le rapport Draghi face au tabou de l'épargne française
04 mars 2026
Intelligence artificielle : des premiers symptômes à un risque de propagation
28 janvier 2026
Le Cygne Noir de l'inflation : La Fed en passe de faire sauter les verrous monétaires ?
15 décembre 2025
A l’instar de la SEC, le régulateur européen saura-t-il se remettre en question ?
14 novembre 2025