1. Notre philosophie

Conformément au règlement européen 2016/679 du 26 avril 2016 (ci-après le “RGPD”) et à la Loi n°

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la « Loi Informatique et Libertés »), BDL Capital Management prend des engagements forts à l’égard des personnes concernées (ci-après « vous », « votre » et « vos »).

La présente politique a pour objectif de détailler les traitements de vos données personnelles réalisés par BDL Capital Management, responsable de traitement, depuis le présent site internet : www.bdlcm.com

En effet, dans le cadre de sa gestion collective, BDL Capital Management collecte des données à caractère personnel des visiteurs de son site internet www.bdlcm.com.

2. Les 6 bases légales prévues par le RGPD

Pour rappel, un traitement correspond à une finalité, il doit donc répondre à une base légale.

Le consentement

L’exécution d’un contrat

L'obligation légale

La sauvegarde des intérêts vitaux

La mission d’intérêt public

L’intérêt légitime

3. Pour quelles raisons vos données sont traitées ?

BDL Capital Management collecte et traite vos données uniquement pour vous permettre de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités du site. Cela concerne le traitement de vos demandes d'information, la réalisation de la prospection commerciale électronique, le téléchargement de contenu depuis notre site. BDL traite et collecte également vos données dans le cadre des annonces de poste auxquelles vous pouvez postuler via le site BDL (www.bdlcm.com) ou via les sites dédiés (Welcome to the Jungle, LinkedIn, Jobteaser, etc). Nous ne sommes en revanche pas responsables de la façon dont ces sites utilisent vos données personnelles.

BDL Capital Management est amené à collecter et traiter vos données via différents canaux.

Ces données sont collectées et traitées afin de :

Traiter les demandes d'information, sur la base des intérêts légitimes de BDL Capital Management d'entrer en contact avec les visiteurs du site. La fourniture de ces données est nécessaire afin de répondre à la demande depuis le formulaire de contact. En conséquent, la non-fourniture de ces données empêchera le traitement de votre demande, mais n'empêchera pas votre accès au présent site.

Réaliser de la prospection commerciale électronique, sur la base de votre consentement. La fourniture de ces données est nécessaire afin de recevoir des offres commerciales pour des biens ou services que vous n'avez pas déjà achetés. En conséquence, la non-fourniture de ces données empêchera toute réception d'offre commerciale pour des biens ou services que vous n'avez pas déjà achetés, mais n'empêchera pas votre accès au présent site.

Conformément à la réglementation, votre consentement préalable à recevoir de telles sollicitations n'est pas obligatoire et repose sur l'intérêt légitime de BDL Capital Management de développer ses relations commerciales et de maintenir une relation commerciale cohérente et pertinente dans deux cas :

Dès lors qu'elles concernent des biens et services analogues déjà souscrits ;

Dès lors qu'elles s'inscrivent dans une démarche commerciale entre professionnels.

Néanmoins, vous êtes libre de vous opposer à cette prospection en exerçant votre droit d'opposition dans les conditions détaillées au sein de la section VI du présent document.

BDL Capital Management est amené à partager vos données avec ses partenaires commerciaux, sur la base de votre consentement. La fourniture de ces données est nécessaire afin de vous permettre de recevoir des offres commerciales.

Permettre le téléchargement du contenu depuis le présent site (article, livre blanc, guides…) sur la base des intérêts légitimes de BDL Capital Management de diffuser son contenu et d'améliorer son image de marque. La fourniture de ces données est nécessaire afin de vous permettre de télécharger notre contenu. Par conséquent, la non-fourniture de ces données empêchera le téléchargement, mais n'empêchera pas votre accès au présent site.

(article, livre blanc, guides…) sur la base des intérêts légitimes de BDL Capital Management de diffuser son contenu et d'améliorer son image de marque. La fourniture de ces données est nécessaire afin de vous permettre de télécharger notre contenu. Par conséquent, la non-fourniture de ces données empêchera le téléchargement, mais n'empêchera pas votre accès au présent site. Permettre aux candidats de postuler aux annonces de postes publiées par BDL Capital Management. Toute donnée à caractère personnel que le candidat serait amené à transmettre (via les questionnaires, demande d'informations) est traitée conformément aux dispositions des lois et réglementations en vigueur. Ces traitements de données sont nécessaires à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande des candidats.

4. Quelles sont les données traitées ?

BDL Capital Management collecte et traite uniquement les données nécessaires afin de vous faire bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités du site. Les données se limitent à des données d’identification, des données relatives à votre vie personnelle, des données relatives à votre vie professionnelle, des informations d’ordre économique et financier, des données de connexion et de localisation.

BDL Capital Management collecte et traite les données que vous renseignez, et est également amené à collecter et traiter notamment les données suivantes :

État-civil, identité, données d'identification

Coordonnées (adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, …)

Vie professionnelle

Informations d'ordre économique et financier

Données de connexion (adresses IP, journaux d’événements…)



5. Qui accède à vos données ?

BDL Capital Management est en relation avec des prestataires et partenaires pour vous faire bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités du site. Ces organismes sont engagés contractuellement avec BDL Capital Management afin d’assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de vos données.

Toutes vos informations sont collectées et enregistrées par BDL Capital Management. Les données sont accessibles par le personnel strictement habilité de BDL Capital Management qui a été sensibilisé à la protection des données personnelles.

BDL Capital Management est en relation avec des organismes partenaires, et peut être amené à leur transférer vos données.

Pour rappel, BDL Capital Management peut effectuer une transmission de données aux autorités compétentes pour donner suite aux réclamations présentées contre BDL Capital Management et se conformer aux procédures administratives et judiciaires. Toute profession règlementée autorisée à recevoir les données pour la satisfaction d’obligations légales et règlementaires pourra également avoir accès aux données, tels que notamment des commissaires aux comptes, des avocats, ou tout auditeur d’une autorité compétente.

En cas de sous-traitance, BDL Capital Management signe une convention conforme aux exigences de l’article 28 du RGPD et elle en informe les parties prenantes.

6. Combien de temps sont conservées vos données ?

Les données que vous transmettez à BDL Capital Management sont conservées pendant une durée définie et respectée.

Gestion de la prospection commerciale : Jusqu’à 3 ans à partir du dernier contact (saisie d’un formulaire, échange téléphonique ou par courriel, clic sur un lien hypertexte d’un courriel, inscription à un webinar, téléchargement d’un livre blanc).

: Jusqu’à 3 ans à partir du dernier contact (saisie d’un formulaire, échange téléphonique ou par courriel, clic sur un lien hypertexte d’un courriel, inscription à un webinar, téléchargement d’un livre blanc). Gestion des demandes de contact : Jusqu’à 3 ans, doit être proportionnelle au but poursuivi (avoir un historique des demandes limité dans le temps. Au-delà de la durée, suppression ou anonymisation)

: Jusqu’à 3 ans, doit être proportionnelle au but poursuivi (avoir un historique des demandes limité dans le temps. Au-delà de la durée, suppression ou anonymisation) Gestion des téléchargements de contenu depuis le site internet : Jusqu’à 3 ans, doit être proportionnelle au but poursuivi (avoir un historique des téléchargements limité dans le temps. Au-delà de la durée, suppression ou anonymisation)

: Jusqu’à 3 ans, doit être proportionnelle au but poursuivi (avoir un historique des téléchargements limité dans le temps. Au-delà de la durée, suppression ou anonymisation) Gestion de la clientèle : 5 ans à compter du rachat ou retrait des parts.

: 5 ans à compter du rachat ou retrait des parts. Gestion des recrutements : 3 ans à partir du dernier contact avec le candidat.

7. Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?

Nous vous rappelons que vous disposez de différents droits :

Un droit de retirer votre consentement à tout moment lorsque le traitement de vos données à caractère personnel est basé sur le consentement ;

Un droit d’accéder à vos données personnelles et d’en obtenir une copie gratuite (sauf pour les demandes répétitives ou excessives) ainsi que d’obtenir une description des principales caractéristiques du traitement mis en œuvre en relation avec vos données personnelles ;

Un droit à l’information s’agissant de la collecte, du traitement, et des droits dont vous disposez

Un droit de rectifier dans les meilleurs délais vos données lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes ou dépassées ;

Un droit d’effacer dans les meilleurs délais vos données personnelles, dans certaines conditions (la demande doit être fondée sur des motifs légitimes visés au I. de l’Article 18 du RGPD) ;

Un droit de demander la limitation du traitement de vos données dans la limite prévue par la réglementation ;

Un droit de demander la portabilité de vos données personnelles lorsque le traitement est fondé sur votre consentement ou sur l’exécution d’un contrat ;

Un droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée, y compris le profilage ou la segmentation.

Un droit de vous opposer, à tout moment et pour des motifs légitimes liés à votre situation particulière, au traitement de vos données ;

Un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ;

Un droit de définir des directives particulières relatives au sort de vos données après votre décès.

Pour plus d’informations, consultez le site de la CNIL.

Le Représentant RGPD de BDL Capital Management est votre interlocuteur pour toute demande d’exercice des droits. A cette fin, vous pouvez le contacter :

➢ Par voie postale : BDL Capital Management, 24 rue du Rocher 75008 PARIS

➢ Par voie électronique : bdlcm-compliance@bdlcm.com

Il peut être demandé de joindre à une demande une copie d’une pièce d'identité ou tout autre justificatif d'identité si cela s’avère nécessaire.

Si la demande est soumise par une personne autre que vous, sans preuve que la demande est légalement formulée en votre nom (par exemple, sur la base d’un mandat de représentation), la demande sera rejetée.

Dans le cas où la réponse apportée à une demande ne saurait être satisfaisante, vous avez le droit de porter réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse internet : http://www.cnil.fr.