Fortum, acteur majeur de la transition énergétique en Europe

Tous les mois, BDL Capital Management vous présente une valeur détenue par ses fonds au travers de la rubrique “L’approche ESG”.

La société est en quelque sorte l’EDF finlandais. On peut la considérer comme un acteur majeur de la transition énergétique en Europe, puisqu’elle est le troisième plus gros producteur d’énergie renouvelable en Europe, avec notamment une forte part de son activité dans l’hydroélectrique. Outre l’environnement, Fortum affiche une préoccupation sociale importante : c’est un acteur engagé dans la recherche de parité de genre au sein de ses équipes.

Fortum a une capitalisation boursière de 23 milliards d’euros. Son mix énergétique est fortement tourné vers les énergies renouvelables, c'est en effet le troisième plus gros producteur de renouvelables en Europe. Elle continue de croitre dans les éoliennes onshore et le solaire, mais elle est principalement présente dans l’hydroélectricité et, comme EDF, le nucléaire.

En résumé ; il s’agit d'un acteur très important de la transition énergétique, qui vise à une préservation du climat en allant vers une économie neutre en carbone. Grâce à la la mise en place de la taxonomie, à une réglementation européenne de plus en plus poussée en matière d’environnement et au plan de relance européen, cette transition devrait accélérer.

Objectif d’être neutre en carbone d’ici à 2050 (scope 1, 2 et 3).

L’entreprise affiche l’objectif d'ajouter 2 GW de capacités supplémentaires en énergie renouvelable d’ici à 2025.

Le conseil d’administration de Fortum est constitué à 40% de femmes.

L’entreprise est signataire de la TCFD depuis mars 2021.

Enfin, si Fortum continue d’avoir des actifs dans les énergies fossiles, la sortie du charbon est programmée et la production d’électricité du groupe va continuer de migrer vers des sources renouvelables.

5 C’est le nombre de rendez-vous obtenus par BDL avec la direction de Fortum au cours des 24 derniers mois.

70% Des investissements (capex) seront dirigés vers les énergies renouvelables d’ici à 2025.

L’approche ESG de BDL Capital Management

Au-delà de son engagement dans la dimension environnement, nous jugeons positivement le groupe dans le domaine social, et notamment l’objectif affiché par l’entreprise de parvenir à 0 accident avec arrêt de travail par million d'heures de travail. Nous sommes aussi confiants sur le traitement de la parité de genre au sein du groupe. Elle est vouée à s’améliorer et nous nous félicitons que Fortum ait rejoint la campagne « Equal by 30 » qui vise à l’atteinte une parité de genre dans le secteur de l’énergie d’ici à 2030 (alors que la part des femmes n'était encore que de 27% en 2020).

Le fait que l’Etat finlandais détienne encore 51% du capital peut être vu comme un point de vigilance, mais nous estimons que les intérêts des actionnaires minoritaires de l’entreprise sont bien respectés et nous apprécions le fait que le groupe ait introduit des objectifs ESG dans le calcul de la rémunération du management.

Pourquoi BDL Capital Management est actionnaire ?

Le fait que Fortum soit un acteur majeur de la transition énergétique provient de son statut de troisième plus gros producteur d’énergie renouvelable en Europe (14,1GW par an). On sait que la transition énergétique a des conséquences inflationnistes. Les prix de l’électricité devraient ainsi augmenter en Europe, du fait d'un certaine raréfaction de l’offre. La réglementation européenne pousse en effet vers les renouvelables, ce qui passe par la fermeture des capacités dans le charbon et le nucléaire.

La différence de prix de l’électricité entre l’Europe continentale et le pays nordiques devrait se réduire grâce aux interconnexions des réseaux électriques.

En résumé, Fortum nous semble tout à fait en phase avec la problématique de ce qu’on appelle la transition juste. Il s’agit évidemment de changer les modes de production d’énergie et en particulier d’enlever du mix énergétique le charbon, source la plus néfaste pour l’environnement, au bénéfice en premier lieu des énergies renouvelables. Mais l’autre pan de la transition juste est précisément de s’assurer que cette transition soit réalisée dans de bonnes conditions sociales. Et la préoccupation de Fortum pour le bien-être de ses salariés et la parité sont des éléments importants, tout comme sa stratégie de transition.

Valorisation : 6,6% FCF/VE 2023e.

BDL souhaite influencer et améliorer la stratégie des entreprises, notamment dans la transition énergétique

>1000 rencontres sociétés par an, qui sont l’occasion de parler stratégie, mais aussi pratiques en matière d’ESG (environnement, social, gouvernance) (CF:

>200 rencontres experts industriels, pour permettre à nos équipes de se tenir au courant des nouvelles tendances en matière de business, de pratiques ou de réglementation dans différents secteurs

Participation à 16 salons professionnels

Engagement auprès des sociétés : pour avancer dans la transition énergétique, il ne suffit pas d’exclure les plus mauvais élèves, mais il faut aussi influencer les entreprises pour qu’elles fassent évoluer leurs pratiques en matière d’environnement, de social ou de gouvernance.

Lettres aux conseils d’administration : c’est l’occasion d’exprimer en amont auprès des dirigeants nos remarques et nos souhaits concernant l’évolution de leur gestion

Votes aux assemblées générales : c’est à ce moment que nous matérialisons notre statut de copropriétaire des entreprises de nos portefeuilles L'angle ESG - FortumTélécharger