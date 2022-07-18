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Les perspectives 2022 de BDL Capital Management

Les perspectives 2022 de BDL Capital Management

Symboliquement, la fin de l’année calendaire est toujours un moment propice pour tirer des bilans mais surtout se projeter vers l’avenir. Dans une interview récemment accordée à Patrimoine24, Olivier Mariscal, Directeur des Ventes et du Développement international de BDL Capital Management, est revenu sur l’actualité récente de la société et ses perspectives pour 2021.

Il y évoque un bilan 2021 marqué par une forte collecte, notamment sur la stratégie BDL Convictions, témoignant de l’intérêt renouvelé des investisseurs pour la gestion de conviction, mais aussi les perspectives de BDL CM à l’international et sa démarche d’investisseur responsable, axée à la fois sur l’engagement des collaborateurs et l’offre de gestion, qui comprend en particulier le fonds BDL Transitions, labellisé ISR.

Enfin, Olivier Mariscal dans cet entretien évoque le positionnement adopté par les gérants de BDL Capital Management face au retour de l’inflation, qui se révèle aujourd’hui moins transitoire que ce que certains investisseurs pouvaient initialement penser.

Accéder à l’interview

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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