L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque des fonds, notamment le risque de perte en capital, risque action, risque de liquidité, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change et impact des techniques telles que les produits dérivés.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Avant toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du DIC et du Prospectus de l'OPCVM.