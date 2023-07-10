Newsletter BDL - Janvier 2023

L'équipe de BDL Capital Management a le plaisir de vous présenter sa Newsletter de Janvier

Vous y retrouverez le mot de la gestion, s'articulant autour de 2 points :

‍1. GENERER UNE PERFORMANCE POSITIVE EN 2022 : MISSION IMPOSSIBLE ?

Après une année 2021 lors de laquelle la plupart des actifs ont connu une forte appréciation, l’année 2022 a connu une baisse de toutes les classes d’actifs manière indiscriminée. Comment, dans ce contexte, générer une performance positive ?

Les fonds Long/Short, dont BDL Rempart, ont su tirer leur épingle du jeu. Le paradigme a changé. Le monde de taux bas, dans lequel les valorisations d’entreprises augmentaient sans limite appartient désormais au passé. Nous assistons au grand retour de la gestion fondamentale et au retour de cette typologie de fond.

Pourquoi BDL Rempart, fonds Long/Short, a-t-il enregistré une performance positive ?

1)Flexibilité

Les gérants de BDL Rempart ont su être réactifs en faisant varier l’exposition nette de BDL Rempart. L’exposition nette moyenne du fonds sur l’année est de 40% avec un plus haut à 64% et un plus bas à 6,50%. Notre nouvelle boite à outil nous a permis cette réactivité.

2)Adaptabilité

La réactivité de la gestion vaut aussi pour les thématiques dans lesquelles nous avons investi. Sur la poche acheteuse (long), nous sommes par exemple sortis des bancaires juste avant la crise russo-ukrainienne. Nous avons investi également en cours d’année dans les entreprises du secteur de l’énergie, profitant ainsi des hausses de prix dans le secteur. Sur la poche vendeuse (short), nous avons notamment utilisé des paniers thématiques (entreprises les plus chères en Europe, entreprises souffrant de la baisse de la consommation…)

3) Stock-Picking‍

Comme évoqué, 2022 marque le grand retour du stock picking. Fini le monde dans lequel toutes les entreprises voyaient leurs cours monter ou descendre sans distinction. Nous avons assisté à un retour de la dispersion. Il existe donc aujourd’hui des opportunités tant à l’achat qu’à la vente donc les équipes de gestion ont su profiter en 2022.

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2. PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2023

Finalement, le contexte ne changepas par rapport à 2022, alors que les marchés européens démarrent l’année enhausse : les marchés financiers présentent encore de nombreuses incertitudes,entre récession, remontée de taux, problématiques d’approvisionnement enmatières premières, inflation qui commence tout juste à se réduire etproblématiques géopolitiques.

1) L’inflation restera élevée en2023 en Europe

-Nous estimons que les défis concernant l’approvisionnement en énergie sont encore importants puisque le problème de fond subsiste, le tout dans un contexte de guerre russo-ukrainienne. Les prix du gaz et de l’électricité ont baissé ces dernières semaines mais les entreprises avec lesquelles nous échangeons sont unanimes :la hausse des prix de cet été pourrait à nouveau se produire, et elles cherchent donc à se protéger. Le ton est à la prudence.

-L’inflation salariale devrait, quant à elle, être comprise entre 5 et 8% en Europe.

2) Les conséquences pour les entreprises

Les coûts de production pour les entreprises sont ainsi en constante augmentation, alors même qu’elles ont de plus en plus de mal à augmenter les prix finaux des produits afin de maintenir leurs marges. Enfin, les entreprises fortement endettées subissent de plein fouet l’augmentation des taux, et peinent à se financer. Seules les entreprises les plus solides et disposant d’un pricing power important sauront se démarquer dans ce contexte.

3) Les conséquences sur le marché

La dispersion des valorisations entre les valeurs les plus chères et les valeurs les moins chères reste au plus haut en Europe, notamment avec le rebond technique que nous avons récemment observé.

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