Newsletter - Septembre 2023

L'équipe de BDL Capital Management a le plaisir de vous présenter sa Newsletter de Septembre.
1-Un marché plus propice au fondamental mais toujours disloqué
Le marché n’est plus pollué parles mouvements de couverture, nous sommes revenus neutres en termes de positionnement. Le phénomène de rachat de short est terminé, ce qui redonne une certaine importance au fondamental des entreprises.
Cependant, la dispersion de valorisation reste toujours importante.
Dispersion au sein du Stoxx 600 :
2-Nous devons faire face à plusieurs incertitudes macroéconomiques, ce qui rend difficile l’anticipation des bénéfices du S2
1- La Chine
La bulle immobilière chinoise est sans précédent. Le prix de l’immobilier en Chine a atteint des sommets, avec un taux de vacance dans l’immobilier résidentiel supérieur à celui du Japon dans les années 90 (22% vs 9%). Le système est en faillite et les principaux acteurs de l’immobilier chinois (Evergrande, Grennland Group, Country Garden, Sunac) sont fortement endettés. Il y a au total 3 trilliards de dollars de dette dont ¾ sont détenus par les banques. Or, l’immobilier chinois représente30% du poids total du PIB chinois et le poids du PIB chinois dans le PIB mondial est de 18%. En sachant que 30% des entreprises du Stoxx 50 sont très exposées à la Chine, ce risque ne peut être négligé.
Nous sommes net short de ces sociétés du Stoxx 50 très exposées à la Chine au sein de BDL Rempart, fonds long/short, à hauteur de -2%.
2- Pas de visibilité sur la fin du déstockage
Nous remarquons que ce phénomène n’est pas arrivé à terme.
3-Le risque oublié de l’énergie.
Nous pensons que la crise de l’énergie en Europe est loin d’être terminée, dans un contexte de sous-investissement dans le secteur au cours des 15 dernières années. Nous nous attendons à ce que les prix restent volatiles.
3- Nous avons donc établi différents scénariiau vu de ces incertitudes macroéconomiques