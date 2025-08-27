Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

Lettre de la gestion mai 2019

Lettre de la gestion mai 2019

Chers co-investisseurs,
Nos investissements retrouvent quelques couleurs. Des couleurs encore trop pâles sur le fonds BDL Rempart Europe qui est en hausse de +3.90% pour la part I et +3.64% pour la part C (au 30/04/2019) et beaucoup plus vives sur BDL Convictions qui est en hausse de +16.52% pour la part I et +16.23% pour la part C (au 30/04/2019). Nous reviendrons longuement en deuxième partie de cette lettre sur l’intérêt que vous portez comme nous sur le short.

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

À lire ensuite

Lettre de gestion - T1 2026
Lettre de la gestion

Lettre de gestion - T1 2026

01 avril 2026

Flash Info - Mars 2026
Lettre de la gestion

Flash Info - Mars 2026

05 mars 2026

Lettre annuelle de gestion
Lettre de la gestion

Lettre annuelle de gestion

10 février 2026

Flash Info - Août 2025
Lettre de la gestion

Flash Info - Août 2025

27 août 2025