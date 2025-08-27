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Lettre de la gestion Durandal Septembre 2020

Lettre de la gestion Durandal Septembre 2020

Chers co-investisseurs,

L’année 2020 a été une année particulièrement agitée et également un nouveau test pour notre stratégie Durandal. Au 25 septembre 2020, la performance du fonds pour l’année en cours est de + 0,35 % (Part B) et + 0,91 % (Part E) avec une volatilité inférieure à 5 % (4,07% depuis la création pour la Part B) malgré le choc du mois de mars.

Sur un an glissant, la performance est positive et de + 0,68 % (Part B) et + 1,46 % (Part E). (...)

La suite de la lettre de gestion de septembre est disponible ici :

Maxime Hayot

Rédigé par

Maxime Hayot

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