Lettre de la gestion Durandal Mai 2020

Chers co-investisseurs,

Après avoir préalablement testé en interne la stratégie depuis 2017, nous avons maintenant 18 mois d’historiquepour notre fonds ouvert quantitatif et systématique Durandal. Cet historique comprend les deux derniers mois particulièrement importants pour valider notre capacité à conserver une faible volatilité par tous les temps. Notre objectif est de vous offrir une performance non-corrélée aux marchés actions tout en conservant une volatilité faible.

Cela a été confirmé en ce début d’année puisque notre volatilité (part B) est de 4.16% au 08/05/20 avec une performance de 2.81% sur un an glissant et de -0.29% pour l’année 2020.