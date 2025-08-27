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Lettre de la gestion de janvier 2015

Lettre de la gestion de janvier 2015

Toute l’équipe de BDL Capital Management profite de cette lettre pour vous souhaiter une très bonne année 2015 et vous remercier une nouvelle fois de votre confiance et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et vous nous confiez désormais près de 800 millions d’euros.
Voici le récapitulatif de la performance des fonds BDL Rempart Europe et BDL Convictions en 2014...

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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