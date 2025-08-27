Lettre de la gestion de janvier 2014

Toute l’équipe de BDL Capital Management profite de cette lettre pour vous souhaiter une très bonne année 2014 et vous remercier une nouvelle fois de votre fidélité. En 2013, vous nous avez confié plus du double de capitaux à gérer. Nous avons désormais plus de 540 millions d’euros d’actifs sous gestion. Avant de faire le point sur nos investissements, nous tenons à rendre hommage au père de Thierry, Xavier Dupont qui nous a quittés le 20 décembre dernier. Dernier patron de la célèbre Compagnie des Agents de Change dont le CAC 40 tire le nom, il a été l’artisan de la modernisation de la bourse de Paris à la fin des années 80 et a suivi le développement de BDL. Il nous a toujours prodigué ses conseils et assuré de son soutien. Ceux qui l’ont rencontré peuvent témoigner des valeurs qu’il incarnait et que nous partageons. Intégrité, travail dans la durée, vision, enthousiasme et esprit d’entreprise ont guidé son action. « La bourse n’est pas un jeu » comme il aimait à le rappeler.