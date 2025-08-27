Lettre de la gestion de janvier 2013

L’analyse de la performance de BDL Rempart Europe montre que nous avons été capables chaque année depuis la création du fonds, et ceci depuis sept années consécutives, de sélectionner à la hausse des entreprises dont le cours de bourse fait mieux que le STOXX 600 (histogramme vert en positif). Ce n’est pas un objectif que nous nous fixons en début d’année mais le résultat a le mérite de valider notre méthode de choix des modèles économiques et des managements à qui nous confions notre et votre capital...