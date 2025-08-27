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Lettre de la gestion de avril 2015

Lettre de la gestion de avril 2015

Dans notre lettre de fin janvier, nous mentionnions une présentation faite en début d'année dont le titre était « 2015 : Money will move ». Cela a en effet bougé ! Et beaucoup plus vite et fort que nous ne le pensions. Certains d'entre vous trouveront que le fonds BDL Rempart Europe a tout de même rempli sa fonction avec une performance depuis le début de l'année de +4.70% (au 29/04/2015), d'autres, à raison, seront déçus car nous aurions pu et dû faire mieux sachant que le Stoxx 600 est en hausse de +15.99% (au 29/04/2015)...

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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