Lettre de la gestion de avril 2013

Nos fonds continuent leur progression. Depuis le début de l'année, BDL Rempart Europe est en hausse de 5,12% et BDL Convictions de 9,11% au 24/04/2013 tandis que le Stoxx 600 est en hausse de 5,04%.

Aujourd'hui, il est impossible de placer son argent sur des produits « sûrs » ayant un rendement digne de ce nom. Même le cash est devenu un actif risqué. En effet, il est fort probable que la seule échappatoire pour nos économies surendettées soit de garder des taux bas et de créer de l'inflation.