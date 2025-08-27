Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

Lettre de la gestion de avril 2013

Lettre de la gestion de avril 2013

Nos fonds continuent leur progression. Depuis le début de l'année, BDL Rempart Europe est en hausse de 5,12% et BDL Convictions de 9,11% au 24/04/2013 tandis que le Stoxx 600 est en hausse de 5,04%.
Aujourd'hui, il est impossible de placer son argent sur des produits « sûrs » ayant un rendement digne de ce nom. Même le cash est devenu un actif risqué. En effet, il est fort probable que la seule échappatoire pour nos économies surendettées soit de garder des taux bas et de créer de l'inflation.

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

À lire ensuite

Lettre de gestion - T1 2026
Lettre de la gestion

Lettre de gestion - T1 2026

01 avril 2026

Flash Info - Mars 2026
Lettre de la gestion

Flash Info - Mars 2026

05 mars 2026

Lettre annuelle de gestion
Lettre de la gestion

Lettre annuelle de gestion

10 février 2026

Flash Info - Août 2025
Lettre de la gestion

Flash Info - Août 2025

27 août 2025