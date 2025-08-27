Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

Lettre de la gestion de août 2011

Lettre de la gestion de août 2011

Ce que nous redoutons le plus chez BDL Capital Management pour la performance à court terme de nos fonds,ce sont ces coups de boutoir comme celui que nous venons de connaître cet été. Mais ces mouvements de baisses, intenses et désordonnés, sont aussi les moments que nous préférons pour les performances à moyen et long terme de notre et votre patrimoine. La panique de certains investisseurs provoque des baisses indifférenciées qui tendent à pénaliser à court terme tant les cours de bourse des bonnes entreprises que des moins bonnes. Notre métier, c'est d'investir dans les meilleurs modèles économiques au meilleur prix. Les baisses de ce type présentent donc toujours des opportunités d'acheter des entreprises extraordinaires à des prix ordinaires. Nous avons bien résisté...

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

À lire ensuite

Lettre de gestion - T1 2026
Lettre de la gestion

Lettre de gestion - T1 2026

01 avril 2026

Flash Info - Mars 2026
Lettre de la gestion

Flash Info - Mars 2026

05 mars 2026

Lettre annuelle de gestion
Lettre de la gestion

Lettre annuelle de gestion

10 février 2026

Flash Info - Août 2025
Lettre de la gestion

Flash Info - Août 2025

27 août 2025