Lettre de la gestion de août 2011

Ce que nous redoutons le plus chez BDL Capital Management pour la performance à court terme de nos fonds,ce sont ces coups de boutoir comme celui que nous venons de connaître cet été. Mais ces mouvements de baisses, intenses et désordonnés, sont aussi les moments que nous préférons pour les performances à moyen et long terme de notre et votre patrimoine. La panique de certains investisseurs provoque des baisses indifférenciées qui tendent à pénaliser à court terme tant les cours de bourse des bonnes entreprises que des moins bonnes. Notre métier, c'est d'investir dans les meilleurs modèles économiques au meilleur prix. Les baisses de ce type présentent donc toujours des opportunités d'acheter des entreprises extraordinaires à des prix ordinaires. Nous avons bien résisté...